Общество

Инициаторы референдума хотят перепроверить забракованные волгоградским облизбиркомом подписи

Общество 16.06.2021 08:31
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16.06.2021 08:31


Сторонники волгоградского времени, которые выступили инициаторами проведения нового референдума в Волгоградской области, намерены обратиться в облизбирком с ходатайством о создании совместной рабочей группы по повторной проверке забракованных подписей. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, облизбиркомом были проверены  7303 подписи, из которых недействительными признали 1256 автографов. Однако выбраковка части подписей вызвала вопросы у уполномоченного представителя группы. Так, он присутствовал при почерковедческой проверке подписных листов, во время которой  количество отбракованных подписей составляло всего несколько десятков. При этом у специалистов в процессе проверки не возникало подозрений в подтасовке подписных листов.
Действительно, встречались помарки, ошибки и исправления, однако инициаторы проведения референдума считают, что это  в очередной раз подтверждает, что подписант собственноручно вносил свои данные. Признание данных подписей недействительными или действительными является объектом отдельной дискуссии, заявили активисты. «В первую очередь у нас вызывает вопрос большое количество подписей (520 штук),  признанных не достоверными  с кодом ошибки №4 «Сведения об участнике референдума не соответствуют действительности», - пояснили ИА «Высота 102».
Активисты намерены повторно проверить в первую очередь эти 520 подписей, после чего будет принято решение и о проверке остального брака.
Члены инициативной группы уверены, что  волгоградцы, отдавшие свои голоса за проведения референдума,  не планировали сдавать экзамен по «чистописанию».  И, если в одной из граф подписного листа закралась помарка, подписант оставил достаточно сведений о себе, чтобы его личность при отбраковке подписей была проверена должным образом, считают активисты.
Напомним, накануне в облизбиркоме сообщили, что из выбранных для проверки подписей недействительными или недостоверными оказались 17,2%, что выше допустимого предела в 5%. При этом уполномоченный инициативной группы без возражений подписал протокол. В избиркоме заявили, что высокий процент забракованных подписей  является основанием для принятия отрицательного решения по проведению референдума. Озвучить свой вердикт в облизбиркоме собираются 18 июня. 

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