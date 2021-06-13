Общество

Пенсионерка с аутоиммунным заболеванием умерла от COVID-19 в Волгоградской области

Общество 13.06.2021 14:58
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13.06.2021 14:58


Восемь человек скончались от последствий коронавируса в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, заболели еще 89 человек, выздоровели 63 пациента. Общее количество летальных исходов от новой инфекции достигло 1417 случаев.
Жертвами COVID-19 стали четыре мужчины в возрасте от 55 до 86 лет и четыре женщины 49-67 лет. У всех заразившихся были хронические болезни, в том числе вирусные и инфекционные заболевания. Одна из умерших - 67-летняя волжанка, госпитализированная в клиническую больницу №5 с двусторонней пневмонией - страдала аутоиммунным заболеванием.

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