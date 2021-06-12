Общество

На Волгоградскую область обрушатся ливни, град и грозы

Общество 12.06.2021 10:20
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12.06.2021 10:20


Волгоградские синоптики вновь предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе, сообщает ИА «Высота 102». По информации Волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгограде и районах области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливни и град. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 9-14 м/с Температура воздуха: ночью +13...+18º; днем +23...+28º. В Волгограде: ночью +15...+17º; днем +25...+27°.

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