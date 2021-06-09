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МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в мае

Телеком 09.06.2021 12:42
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09.06.2021 12:42


В МТС проанализировали статистику роумеров в сети и выяснили, сколько туристов и из каких регионов побывали в Волгоградской области в мае, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. 
«Конечно, главным образом туризм в Волгограде – патриотический. Для многих самая очевидная ассоциация с городом – это скульптура Родина-мать. Предсказуемо, наплыв туристов должен приходиться на 9 мая: люди со всего мира специально приезжают к нам, чтобы увидеть парад Победы. Тем не менее, мы фиксируем максимальное количество гостей на 1 и 2 числа мая», – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова.
В среднем на территории региона в мае ежедневно находилось 23-25 тысяч абонентов МТС из других регионов. Чаще всего приезжали путешественники из столицы: на них приходилось около 20% туристического потока. В целом ТОП-10 в порядке убывания выглядит так: 
• Москва
• Ростов-на-Дону
• Краснодар
• Санкт-Петербург
• Астрахань
• Саратов
• Ставрополь
• Махачкала
• Казань
• Самара
Меньше всего туристов приезжало из Биробиджана, Кызыла, Анадыря, Горно-Алтайска и Абакана.
*Для анализа использовались данные трафика базовых станций, расположенные на территории Волгоградской области

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