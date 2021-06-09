МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в мае





В МТС проанализировали статистику роумеров в сети и выяснили, сколько туристов и из каких регионов побывали в Волгоградской области в мае, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

«Конечно, главным образом туризм в Волгограде – патриотический. Для многих самая очевидная ассоциация с городом – это скульптура Родина-мать. Предсказуемо, наплыв туристов должен приходиться на 9 мая: люди со всего мира специально приезжают к нам, чтобы увидеть парад Победы. Тем не менее, мы фиксируем максимальное количество гостей на 1 и 2 числа мая», – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова.

В среднем на территории региона в мае ежедневно находилось 23-25 тысяч абонентов МТС из других регионов. Чаще всего приезжали путешественники из столицы: на них приходилось около 20% туристического потока. В целом ТОП-10 в порядке убывания выглядит так:

• Москва

• Ростов-на-Дону

• Краснодар

• Санкт-Петербург

• Астрахань

• Саратов

• Ставрополь

• Махачкала

• Казань

• Самара

Меньше всего туристов приезжало из Биробиджана, Кызыла, Анадыря, Горно-Алтайска и Абакана.

*Для анализа использовались данные трафика базовых станций, расположенные на территории Волгоградской области



