Банда торговцев героином предстанет перед судом в Волгограде





Тракторозаводский районный суд рассмотрит уголовное дело шестерых участников ОПГ, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, наркоторговцам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в феврале 2020 года четверо мужчин в возрасте от 25 до 38 лет и две женщины 30 и 39 лет образовали преступное сообщество по торговле героином. Седьмой подозреваемый — координатор — по Интернету сообщал им, где лежат крупные партии героина, чтобы они забирали их и расфасовывали на разовые дозы и раскладывали по тайникам. Уголовное дело координатора выделено в отдельное производство, ведется расследование.

ОПГ просуществовала не больше четырех месяцев: в мае 2020 года полиция задержала членов банды. При задержании у сообщников изъяли в общей сложности 400 грамм героина. Наркоторговцев арестовали, свою вину они признали частично. Расследование уголовного дела проводила полиция Волгограда.