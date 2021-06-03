Банда торговцев героином предстанет перед судом в Волгограде

Общество 03.06.2021 13:09
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03.06.2021 13:09
Тракторозаводский районный суд рассмотрит уголовное дело шестерых участников ОПГ, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, наркоторговцам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в феврале 2020 года четверо мужчин в возрасте от 25 до 38 лет и две женщины 30 и 39 лет образовали преступное сообщество по торговле героином. Седьмой подозреваемый — координатор — по Интернету сообщал им, где лежат крупные партии героина, чтобы они забирали их и расфасовывали на разовые дозы и раскладывали по тайникам. Уголовное дело координатора выделено в отдельное производство, ведется расследование.
ОПГ просуществовала не больше четырех месяцев: в мае 2020 года полиция задержала членов банды. При задержании у сообщников изъяли в общей сложности 400 грамм героина. Наркоторговцев арестовали, свою вину они признали частично. Расследование уголовного дела проводила полиция Волгограда.
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