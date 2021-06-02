Два поселка в Волгоградской области остались без света из-за грозы

Происшествия 02.06.2021 12:15
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02.06.2021 12:15
Аварийная бригада работает на устранении нарушения электроснабжения жителей поселка Максима Горького. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском филиале «Россети Юг», авария была вызвана непогодой. В связи с ухудшением погодных условий – ливнями, грозой и усилением ветра – сотрудники компании со вчерашнего дня работают в режиме повышенной готовности. К аварийно-восстановительным работам в филиале в случае нарушения электроснабжения готовы приступить 193 бригады в составе почти тысячи человек и 631 единица техники. Для обеспечения деятельности социальных объектов подготовлено 83 передвижных резервных источников, заверили в организации.
Между тем, в другом поселке Волгоградской области также устраняют последствия аварии на электросетях. Сегодня ночью около из-за технологического сбоя, вызванного последствиями непогоды, на трансформаторной подстанции была отключена подача электроэнергии – без света остались порядка пяти тысяч человек. Аварийные службы АО «Волгоградэнерго» оперативно восстановили подачу ресурса для трех тысяч потребителей, в течение трех-четырех часов к электроэнергии подключат оставшихся 1600 потребителей.
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