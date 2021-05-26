









Устанавливается причина смерти 45-летнего водителя Citroën Berlingo, попавшего в ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в минувший вторник около 14 часов.

По предварительным данным, водитель минивэна ехал по улице Дзержинского, не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в КАМАЗ. Иномарка получила сильные повреждения, прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя. Люди в грузовике не пострадали.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области. Видео Руслан Низамов, ВКонтакте.