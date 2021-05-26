Происшествия 26.05.2021 12:06
0
26.05.2021 12:06
Устанавливается причина смерти 45-летнего водителя Citroën Berlingo, попавшего в ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в минувший вторник около 14 часов.
По предварительным данным, водитель минивэна ехал по улице Дзержинского, не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в КАМАЗ. Иномарка получила сильные повреждения, прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя. Люди в грузовике не пострадали.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области. Видео Руслан Низамов, ВКонтакте.
Реклама
Потерял сознание за рулем: пенсионер погиб в ДТП под Волгоградом26.05.2021 10:51
Происшествия 26.05.2021 10:51
Полиция нашла на волгоградском рынке более 500 контрафактных рыболовных сетей26.05.2021 09:36
Происшествия 26.05.2021 09:36
На возведенной к ЧМ-2018 автостоянке в Волгограде образовался провал26.05.2021 07:54
Происшествия 26.05.2021 07:54
Жителя Астраханской области задержали в Волгограде за побег с места ДТП25.05.2021 10:21
Происшествия 25.05.2021 10:21
На трассе «Волгоград-Москва» фура с помидорами перепрыгнула ограждение25.05.2021 10:12
Происшествия 25.05.2021 10:12
В Волгограде мотоцикл с двумя подростками влетел в дерево25.05.2021 10:09
Происшествия 25.05.2021 10:09
Полицейские ищут голого пассажира за неприличную выходку на танцующем мосту в Волгограде (ВИДЕО)24.05.2021 14:03
Происшествия 24.05.2021 14:03
Волгоградец устроил тест-драйв внедорожника на лестнице Центральной набережной (ВИДЕО)24.05.2021 12:20
Происшествия 24.05.2021 12:20
Смертельное препятствие: под Волгоградом разбился водитель мотороллера24.05.2021 10:23
Происшествия 24.05.2021 10:23
Пожары оставили без крова две семьи в глубинке Волгоградской области24.05.2021 09:31
Происшествия 24.05.2021 09:31
В Волгоградской области потушили пожар в мебельном цехе24.05.2021 09:25
Происшествия 24.05.2021 09:25
Стало плохо: в Волгограде мужчина на внедорожнике снес забор во дворе многоэтажки23.05.2021 21:54
Происшествия 23.05.2021 21:54
Сбил ребенка и уехал: в Волгограде разыскивают водителя Hyundai23.05.2021 11:38
Происшествия 23.05.2021 11:38
Ехала семья с младенцем: в Волгограде дотла сгорел автомобиль такси23.05.2021 10:24
Происшествия 23.05.2021 10:24
Стрелка ищут: три человека ранены в ходе перестрелки в Волгограде22.05.2021 16:17
Происшествия 22.05.2021 16:17
Реклама