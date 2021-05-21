До Волгограда долетели отголоски пыльной бури в Астрахани

Происшествия 21.05.2021 20:48
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21.05.2021 20:48
Пыльная мгла накрыла Волгоград сегодня вечером: на взвешенные в воздухе частицы пыли обратили внимание жители по всему городу. Атмосферное явление, вероятнее всего, стало отголоском песчаной бури, которая в среду обрушилась на Астраханскую область, сообщает ИА «Высота 102».
По данным сайтов погоды, юго-восточный ветер поднялся в Волгоградской области сегодня около полудня, и волгоградцы стали наблюдать ухудшение видимости. К вечеру явление достигло пика: так, остров Сарпинский стал практически неразличим с правого берега Волги, а над городом образовались пыльные облака. В настоящее время скорость ветра в 10 метрах над землей составляет 4 м/с с порывами до 7 м/с, на высоте 100 метров – 9-11 м/с. К утру ветер стихнет до 1 м/с.
Скриншот с сайта ventusky.com
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