До Волгограда долетели отголоски пыльной бури в Астрахани





Пыльная мгла накрыла Волгоград сегодня вечером: на взвешенные в воздухе частицы пыли обратили внимание жители по всему городу. Атмосферное явление, вероятнее всего, стало отголоском песчаной бури, которая в среду обрушилась на Астраханскую область, сообщает ИА «Высота 102».





По данным сайтов погоды, юго-восточный ветер поднялся в Волгоградской области сегодня около полудня, и волгоградцы стали наблюдать ухудшение видимости. К вечеру явление достигло пика: так, остров Сарпинский стал практически неразличим с правого берега Волги, а над городом образовались пыльные облака. В настоящее время скорость ветра в 10 метрах над землей составляет 4 м/с с порывами до 7 м/с, на высоте 100 метров – 9-11 м/с. К утру ветер стихнет до 1 м/с.

Скриншот с сайта ventusky.com