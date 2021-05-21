Жителей аварийных домов массово переселяют в новостройки на юге Волгограда





Для жителей аварийных домов выделят 498 квартир в новостройках в южной части Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, состоялись конкурсные процедуры по отбору застройщиков, которые и передадут муниципалитету квартиры, в которые переселят волгоградцев из аварийных строений в рамках региональной программы.

В ходе очередной партии закупок муниципалитет приобретет 391 однокомнатную, 84 двухкомнатных, 22 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиры в новостройках. По условиям контракта, в них должна быть сделана чистовая отделка, обустроены санузлы и установлены газовые или электрические плиты.

Одновременно продолжается передача горожанам ключей от квартир, которые муниципалитет приобрел в ходе предыдущих конкурсных процедур. На минувшей неделе новое жилье получили еще 16 семей, ранее проживавшие в аварийных домах в Красноармейском и Краснооктябрьском районах.

Всего в ходе реализации региональной программы из аварийных домов переселены уже порядка 1500 человек. Собственники 206 жилых помещений, которые выбрали денежные компенсации, получили от муниципалитета свыше 250 миллионов рублей. Всего к сентябрю 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тысяч волгоградцев.



