



Вооруженный до кастета житель Тракторозаводского района рискует попасть за решетку на 4 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне сотрудники ГИБДД остановили машину под управлением 43-летнего водителя и провели досмотр его автомобиля. В салоне были обнаружены кастет, резиновая дубинка и нож. Мужчина не смог предоставить разрешающие документы на это "хозяйство". После чего оружие было изъято и направлено на экспертизу. В ходе дела было установлено, что данный кастет относится к холодному орудию ударно-раздробляющего действия. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 43-летнего волгоградца по ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до четырех лет.



