Стали известны зарплаты волгоградских борцов с пандемией





Роспотребнадзор РФ опубликовал за прошлый год зарплаты руководителей подведомственных учреждений, сотрудники которых оказались на первом фланге в борьбе с пандемией. Как сообщает ИА «Высота 102» , в Волгоградской области всего три таких учреждения: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ФГУП «Волгоградская городская дезинфекционная станция» и ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт». Так, руководитель противочумного института Андрей Топорков в прошлом году зарабатывал 300 тысяч рублей в месяц. Максим Скаковский, главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» получал 142 тысячи рублей в месяц, а вот у двух его заместителей зарплата была больше – 203 и 216 тысяч. Директор ФГУП «Волгоградская городская дезинфекционная станция» Арсен Тер-Багдасарьян зарабатывал около 95 тысяч рублей в месяц.

Между тем, зарплаты главных врачей центров гигиены и эпидемиологии в некоторых регионах России достигают около полумиллиона рублей в месяц. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, а также о северных регионах России. А директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», где была разработана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», зарабатывал около 1,2 миллиона рублей в месяц.



