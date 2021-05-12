Житель Волжского умер от коронавируса после медосмотра

Общество 12.05.2021 13:59
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12.05.2021 13:59
В Волгоградской области еще восемь человек скончались от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, такие печальные данные озвучены по итогам прошедших суток. Новыми жертвами инфекции стали немолодые жители региона. Так, врачи не смогли спасти четырех жителей Волгограда - 76-летнюю и 74-летнюю женщин, 72-летнего и 82-летнего мужчин. У 63-летней жительницы областного центра обнаружили двустороннюю пневмонию и вирус после того, как ее госпитализировали в многопрофильный стационар с обострением хронического заболевания. После перевода в больницу №5 она скончалась. Коронавирус убил и 62-летнего жителя Волжского, у которого двустороннюю пневмонию выявили во время медосмотра по месту его работы. Мужчину госпитализировали в волжскую больницу №3, где он и умер. Также в списке жертв коронавируса - 71-летняя жительница Камышина и 66-летний пенсионер из Городищенского района. Всего в регионе уже 1183 человека скончались от COVID-19.
При этом за минувшие сутки в регионе зафиксировано 90 новых случаев заражения коронавирусом. А вот количество территорий, где отмечены новые случаи заболеваний, стабильно снижается. Так, за прошедший день они были зарегистрированы в Волгограде, в Волжском и еще в десяти районах области.
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