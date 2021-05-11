В Волгограде на разделительной полосе высаживают сосновый лес

Общество 11.05.2021 12:46
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11.05.2021 12:46
На зеленой зоне между проезжими частями Первой продольной магистрали в границах от пл. Возрождения до ул. Штеменко высажены первые 100 хвойников. Всего здесь появится 1600 растений – 2,5-метровые крымские сосны, ели высотой 1,3 метра, а также кусты можжевельника, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Параллельно с высадкой исполнитель контракта проводит модернизацию системы полива: заменяет изношенные участки водовода, а также дополнительно оснащает сеть капельными оросителями. Капельный полив позволит поддерживать оптимальный уровень влажности для молодых хвойных растений на открытом воздухе. Следующим этапом станет укладка газона на площади свыше 9 тысяч квадратных метров.
Последний раз данная территория обновлялась около 10 лет назад. С учетом расположения вдоль главной городской магистрали газонное покрытие на локальных участках и поливочник пришли в негодность и требовали обновления, пояснили в мэрии.
Между тем, не все водители оценили высадку деревьев на разделительной полосе. Кто-то считает, что таким образом сузится обзор на дороге, кто-то уже начал переживать за состояние хвойников, которым непросто будет выжить в брызгах от песко-соляной смеси при обработке трасс от гололеда. Но в любом случае, появление новых деревьев в Волгограде не может не радовать.
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