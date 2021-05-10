В Волгоградской области ливень превратил столицу российской провинции в «Венецию»

Общество 10.05.2021 11:30
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10.05.2021 11:30
Зарядивший многочасовой дождь накануне вновь превратил улицы города Урюпинск Волгоградской области в Венецию. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, по некоторым дорогам невозможно было проехать. Такое происходит в Урюпинске не первый раз. По словам жителей столицы российской провинции, виной тому – старые ливневки, которые делались еще во времена Советского Союза. Урюпинцы недоумевают – благоустройство в городе идет полным ходом, однако почему-то реконструкцию системы ливневых сооружений оно не затрагивает.
Видео Надежды Прытковой.
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