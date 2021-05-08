В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавируса





В Волгоградской области еще шесть человек умерли от коронавируса. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе по итогам прошедших суток. Вирус унес жизни 59-летнего, 51-летнего и 50-летнего волгоградцев, 62-летнего жителя Волжского, 81-летней пенсионерки из Николаевского района и 88-летней женщины из Михайловки. Всего в регионе уже 1158 человек скончались от COVID-19.

При этом в регионе за минувшие сутки выявлено 93 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Волгограде – 45, в Волжском -10, в Урюпинском районе – 8. Также еще в 13 районах зафиксированы новые заболевшие.



