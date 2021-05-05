В Волгоградской области 17 сирот обрели дом после вмешательства прокуратуры

Общество 05.05.2021 07:41
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05.05.2021 07:41
В Старополтавском районе 17 человек из категории детей-сирот получили благоустроенное жилье. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в прошлом году в надзорный орган обратились дети-сироты с жалобами на то, что долгое время им не предоставляли положенные по закону квартиры. Прокурор района обратился в Центральный районный суд с исками к комитету строительства Волгоградской области, который удовлетворил требования о предоставлении жилья детям-сиротам. В настоящее время все судебные решения фактически исполнены, сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в с.Старая Полтавка Волгоградской области, оснащенных необходимыми коммуникациями и отопительными приборами.
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