Происшествия

Пассажирка «скорой» пострадала в аварии под Волгоградом

Происшествия 03.05.2021 10:30
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03.05.2021 10:30


Авария с участием автомобиля скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета, произошла накануне в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 51-летний водитель «скорой» на регулируемом перекрестке ул.Горького– ул.Логинова при повороте налево выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта». В результате ДТП 29-летняя пассажирка скорой помощи с травмами доставлена в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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