Общество

В Волгоградской области коронавирус убил пять человек

Общество 01.05.2021 16:41
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01.05.2021 16:41


66-летняя жительница Волгограда с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта скончалась от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, изначально пенсионерка обратилась в больницу с обострением хронического заболевания, после чего у нее обнаружили двустороннюю пневмонию и смертельный вирус. Она скончалась в ГУЗ «КБ №4». Врачам также не удалось спасти трех волгоградцев 73, 88, 92 лет и 88-летнего жителя Камышина. Известно, что все четверо обратились за медицинской помощью спустя три дня после появления первых признаков. За последние сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 105 человек, 99 жителей региона выписались из стационаров.


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