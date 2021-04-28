Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской области





Ограбление автовокзала совершено в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, грабители проникли ночью в здание и вынесли металлический ящик, в котором находились деньги. В настоящее время проводится ревизия, грабителей ищут. Известно, что видеокамеры на автовокзале были в неисправном состоянии.

Арендатор здания уточнил ИА "Высота 102", что ограбление было совершено ночью с 25 на 26 апреля. Злоумышленники проникли в помещение администратора, отжав пластиковое окно, на котором установлена металлическая решетка. Это препятствие грабители обошли, перекусив инструментом железные пруты. Их добычей стал сейф, в котором находились оборотные средства, предназначенные для выплаты зарплаты сотрудникам автовокзала и оплаты ГСМ.



