Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчиках





В получении коммерческого подкупа за неприятие мер по проверке показаний электросчетчиков подозреваются ведущий инженер и двое инженеров 1-й категории коммунального предприятия в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, следственным отделом по Красноармейскому району в отношении коммунальщиков возбуждено уголовное дело по п. "а,в" ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие).





По данным следствия, начиная с 2017 года и на протяжении нескольких лет подозреваемые, вступив в преступный сговор, получали от предпринимателей и коммерческих организаций, представляющих заниженные показатели приборов учета, незаконные денежные вознаграждения за свое бездействие: непринятие мер по проверке сведений о потребляемой энергии. Половину от сумм коммерческого подкупа забирала себе лидер преступной группы – ведущий инженер предприятия, остальные 50% делили между собой ее подчиненные. Размер криминального заработка подозреваемых составил около 150 тысяч рублей, но у следствия есть основания полагать, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности сообщниц.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г.Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что трое сотрудников компании получили незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа от руководителей бани и рынка, расположенных в Красноармейском районе, за внесение недостоверных сведений в отчетную документацию относительно фактически затраченных гигокалорий. В результате руководители вышеуказанных объектов тепловой энергии за 150 тысяч рублей, перечисленные на личные банковские карты фигурантов, сэкономили свои денежные средства на отопление. Проведены 15 обысков в жилых помещениях, рабочем кабинете и коммерческих организациях, по результатам которых изъято 7 приборов учета теплоэнергии, банковские карты, бухгалтерская документация, черновые записи, электронные носители информации, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Подозреваемые сознались в содеянном.



