Общество 26.04.2021 17:43
0
26.04.2021 17:43
На время реконструкции трамвайных переездов дорога на улице 7-й Гвардейской в границах улицы Советской и проспекта Ленина сужена до двух полос – по одной для движения в каждом направлении. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
В настоящее время завершаются работы по обновлению участка первого трамвайного переезда на двух полосах движения в сторону Первой Продольной магистрали. Одновременно по этой же стороне дороги начат демонтаж старого покрытия на втором переезде. При проведении работ задействована тяжелая техника, включая технический спецвагон. Работы ведутся с учетом погодных условий.
Реклама
Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне26.04.2021 17:22
Общество 26.04.2021 17:22
Мост над рокадной дорогой в Волгограде удлинят в ходе ночной спецоперации26.04.2021 17:14
Общество 26.04.2021 17:14
ВолГУ – первый вуз в России, прошедший престижную международную сертификацию26.04.2021 16:49
Общество 26.04.2021 16:49
"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чуму26.04.2021 16:21
Общество 26.04.2021 16:21
VIP-чиновников в Волгоградской области оставили без майских каникул26.04.2021 16:13
Общество 26.04.2021 16:13
Главу города в Волгоградской области наказали за срыв благоустройства26.04.2021 14:29
Общество 26.04.2021 14:29
Страшный аварийный дом с собачьими черепами снесут в Волгограде26.04.2021 14:27
Общество 26.04.2021 14:27
Техническая ошибка Росреестра ударила по кошельку волгоградки26.04.2021 12:08
Общество 26.04.2021 12:08
В центре Волгограда памятник комсомольцам хотят спасти от очередного падения26.04.2021 11:41
Общество 26.04.2021 11:41
Волгоградский "Ротор" получил новое предупреждение за проделки болельщиков26.04.2021 11:34
Общество 26.04.2021 11:34
В Волгограде скоростные трамваи курсируют по временной схеме26.04.2021 10:14
Общество 26.04.2021 10:14
«Росгосстрах» в Волгограде встречает своих клиентов по новому адресу26.04.2021 08:29
Общество 26.04.2021 08:29
Дожди в Волгоградской области зарядят на всю неделю25.04.2021 09:42
Общество 25.04.2021 09:42
«Когда закончатся эти пытки?»: мост через Волжскую ГЭС встал в десятибалльной пробке24.04.2021 18:18
Общество 24.04.2021 18:18
Останки 37 защитников Сталинграда предали земле на Мамаевом кургане24.04.2021 17:02
Общество 24.04.2021 17:02
Реклама