Общество

Неизбежны пробки: в Волгограде на 7-ой Гвардейской максимально сузили дорогу

Общество 26.04.2021 17:43
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26.04.2021 17:43


На время реконструкции трамвайных переездов дорога на улице 7-й Гвардейской в границах улицы Советской и проспекта Ленина сужена до двух полос – по одной для движения в каждом направлении. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. 
В настоящее время завершаются работы по обновлению участка первого трамвайного переезда на двух полосах движения в сторону Первой Продольной магистрали. Одновременно по этой же стороне дороги начат демонтаж старого покрытия на втором переезде. При проведении работ задействована тяжелая техника, включая технический спецвагон. Работы ведутся с учетом погодных условий. 

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