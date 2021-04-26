



На время реконструкции трамвайных переездов дорога на улице 7-й Гвардейской в границах улицы Советской и проспекта Ленина сужена до двух полос – по одной для движения в каждом направлении. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

В настоящее время завершаются работы по обновлению участка первого трамвайного переезда на двух полосах движения в сторону Первой Продольной магистрали. Одновременно по этой же стороне дороги начат демонтаж старого покрытия на втором переезде. При проведении работ задействована тяжелая техника, включая технический спецвагон. Работы ведутся с учетом погодных условий.



