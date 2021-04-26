VIP-чиновников в Волгоградской области оставили без майских каникул





Лица, замещающие государственные должности в органах исполнительной власти Волгоградской области, с 1 по 10 мая не смогут уйти на каникулы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, в указанный период высокопоставленные чиновники должны обеспечивать функционирование органов исполнительной власти, т.е осуществлять свои полномочия.

Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области поручено в срок не позднее 28 апреля подготовить списки лиц, которые будут работать в течение майских праздников.

Согласно Указу президента РФ, в этом году с 1 по 10 мая в России будут непрерывными выходными днями. Сегодня на оперативном совещании в администрации Волгоградской области губернатор обсудил вопросы подготовки праздничных мероприятий и обеспечения их комплексной безопасности. Было озвучено, что координировать все мероприятия будет специально созданная рабочая группа. В период нерабочих дней во всех органах власти и бюджетных учреждениях, отвечающих за бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, организуют круглосуточные дежурства ответственных лиц, усилят ремонтно-восстановительные бригады.



