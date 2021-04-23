Общество

"Сталинград для юных французов – это квартал в Париже": потомок Шарля де Голля в Волгограде о забвении истории

Общество 23.04.2021 16:48
0
23.04.2021 16:48




Историко-поисковый проект «Сталинград-2021», участники которого сегодня встретились с журналистами в Волгограде, вполне может поменять название на «Сталинград-2121». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски. Встреча прошла в зале музея-панорамы «Сталинградская битва», куда приехали и ветераны Второй мировой войны из США и Франции, а также потомки Шарля де Голля, маршала Василия Чуйкова. Цель проекта – сохранение исторической памяти о войне и популяризация знаний о великом сражении на Волге, о которой, по признанию Пера Малиновски, во Франции молодые люди мало что знают. Внучатый племянник Шарля де Голля Лоран де Голль заявил, что гордится тем, что его сын Бертран также участвовал в раскопках в Волгоградской области, посетовав, что молодежь в его стране ассоциирует Сталинград с названием квартала в Париже. Хотя Волгоград стал едва ли не единственным городом, который был награжден высшим французским орденом Почетного легиона. Между тем, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в сегодняшнее непростое время особенно важны связи между государствами на уровне народной дипломатии. Укрепить эти связи как раз и поможет работа по сохранению исторической памяти. В Волгоградской области, например, поисковой работой занимаются около 60 отрядов. 

Завтра на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане пройдет церемония захоронения найденных останков солдат. Символично, что на данной церемонии будут присутствовать и ветераны Второй мировой войны – 96-летний Чарльз Норман Шей из США, участник высадки десанта в Нормандии, и 95-летний Роже Доре из Франции. Ветераны, хотя и находятся в почтенном возрасте, а один из них передвигается на инвалидной коляске, преодолели для этого тысячи километров. С почетными гостями Волгограда после окончания встречи тепло пообщался с помощью переводчиков глава региона Андрей Бочаров. Дань уважения губернатор Волгоградской области выразил и ветерану Евгению Петровичу Куропаткову, участнику Сталинградской битвы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?
Общество
23.04.2021 18:01
Общество 23.04.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2021 16:24
Общество 23.04.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.04.2021 14:56
Общество 23.04.2021 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.04.2021 12:02
Общество 23.04.2021 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2021 11:35
Общество 23.04.2021 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2021 11:02
Общество 23.04.2021 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.04.2021 10:12
Общество 23.04.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.04.2021 10:09
Общество 23.04.2021 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.04.2021 09:14
Общество 23.04.2021 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2021 20:48
Общество 22.04.2021 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2021 19:27
Общество 22.04.2021 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2021 16:37
Общество 22.04.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2021 13:30
Общество 22.04.2021 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.04.2021 12:59
Общество 22.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.04.2021 11:04
Общество 22.04.2021 11:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
Профессионалы рынка нержавеющей стали посетили цеха завода «Красный Октябрь»Смотреть фотографии
18:01
Пасха, Первомай и День Победы: в Волгоградской области определились с массовыми праздникамиСмотреть фотографии
17:14
УФАС нашло себе дело в волгоградской подземкеСмотреть фотографии
17:05
Волгоградский профессор в сети предлагает стать врачами-ортодонтами за 7 минутСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области молодой мужчина и трое пенсионеров скончались от COVID-19Смотреть фотографии
16:48
"Сталинград для юных французов – это квартал в Париже": потомок Шарля де Голля в Волгограде о забвении историиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
29 афер и 78 покушений: волгоградца судят за крупный обман автостраховщиковСмотреть фотографии
15:29
ДТП с фурами затруднило движение на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
15:05
Коллектор-уголовник, псих и школьник: кто отличился на митинге в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:56
Операторы питания призывают к совместной работе по родительскому контролюСмотреть фотографии
14:29
Затворы открыты: Волжская ГЭС начала весенний сброс водыСмотреть фотографии
13:47
Президент России объявил выходными с 1 по 10 маяСмотреть фотографии
13:27
Леса Волгоградской области оказались под угрозой сплошного объеданияСмотреть фотографии
12:02
Бюджетники Волгоградской области в год пандемии стали больше зарабатыватьСмотреть фотографии
10:56
Жители Волгограда и области получат полностью обновленную сеть МТССмотреть фотографии
10:52
В Волгограде эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
10:34
Мотоциклист едва не погиб в ДТП с "КАМАЗом" под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде оборудуют места для дачной торговлиСмотреть фотографии
10:09
Центральный парк Волгограда при поддержке Сбербанка стал ещё более «зелёным»Смотреть фотографии
09:51
Семь лет будет трезвым: в Волгоградской области вынесли приговор водителю за пьяное ДТП с погибшимСмотреть фотографии
09:14
Здоровых и крепких волгоградцев ждут в рядах пограничных войскСмотреть фотографии
08:41
Волгоградский трансплантолог пошел на повышениеСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде эксперты оценили ситуацию с импортозамещением на рынке «нержавейки»Смотреть фотографии
20:48
Инфляция «съела» подросшие пенсии жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
Житель Москвы арестован в Волгограде за участие в митинге «под кайфом»Смотреть фотографии
19:47
Банк «Открытие»: регулятор может повысить ключевую ставку на 50 б.п.Смотреть фотографии
19:27
В Волгограде пробки парализовали движение в двух районахСмотреть фотографии
17:29
Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского регионаСмотреть фотографии
16:43
Под Волгоградом работодатель семь месяцев держал "в черном теле" 33 работникаСмотреть фотографии
16:37
В центре Волгограда сузят дорогу для ремонтаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 