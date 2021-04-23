"Сталинград для юных французов – это квартал в Париже": потомок Шарля де Голля в Волгограде о забвении истории
Общество 23.04.2021 16:48
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23.04.2021 16:48
Историко-поисковый проект «Сталинград-2021», участники которого сегодня встретились с журналистами в Волгограде, вполне может поменять название на «Сталинград-2121». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски. Встреча прошла в зале музея-панорамы «Сталинградская битва», куда приехали и ветераны Второй мировой войны из США и Франции, а также потомки Шарля де Голля, маршала Василия Чуйкова. Цель проекта – сохранение исторической памяти о войне и популяризация знаний о великом сражении на Волге, о которой, по признанию Пера Малиновски, во Франции молодые люди мало что знают. Внучатый племянник Шарля де Голля Лоран де Голль заявил, что гордится тем, что его сын Бертран также участвовал в раскопках в Волгоградской области, посетовав, что молодежь в его стране ассоциирует Сталинград с названием квартала в Париже. Хотя Волгоград стал едва ли не единственным городом, который был награжден высшим французским орденом Почетного легиона. Между тем, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в сегодняшнее непростое время особенно важны связи между государствами на уровне народной дипломатии. Укрепить эти связи как раз и поможет работа по сохранению исторической памяти. В Волгоградской области, например, поисковой работой занимаются около 60 отрядов.
Завтра на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане пройдет церемония захоронения найденных останков солдат. Символично, что на данной церемонии будут присутствовать и ветераны Второй мировой войны – 96-летний Чарльз Норман Шей из США, участник высадки десанта в Нормандии, и 95-летний Роже Доре из Франции. Ветераны, хотя и находятся в почтенном возрасте, а один из них передвигается на инвалидной коляске, преодолели для этого тысячи километров. С почетными гостями Волгограда после окончания встречи тепло пообщался с помощью переводчиков глава региона Андрей Бочаров. Дань уважения губернатор Волгоградской области выразил и ветерану Евгению Петровичу Куропаткову, участнику Сталинградской битвы.
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