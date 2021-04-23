Общество

Сбер предупредит, если позвонит мошенник

Общество 23.04.2021 11:02 Новости компаний
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23.04.2021 11:02 Новости компаний


Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно подключить сервис проверки входящих вызовов, который предупредит о том, что звонит мошенник. Достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках активировать кнопку «Проверять входящие звонки».
Сервис является частью комплексной системы защиты от мошенничества, выстроенной в банке. Помимо сервисов безопасности в Сбербанк Онлайн, сохранность средств наших клиентов обеспечивает основанная на искусственном интеллекте система фрод-мониторинга. 
Сервис проверки звонков доступен пользователям мобильного приложения на устройствах Android и на всех устройствах на базе iOS. Необходимо обновить приложение.
Ежедневно Сбер обрабатывает порядка 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества и, используя собственную модель анализа телефонных номеров, формирует свою уникальную, основанную на реальных событиях базу для проверки.
Сегодня база содержит более 600 тысяч уникальных мошеннических номеров. 
«Безопасность наших клиентов — это главный приоритет Сбера. К сожалению, количество преступлений с использованием методов социальной инженерии растёт, и сегодня сложно найти человека, которому бы ни разу не позвонили преступники от имени «службы безопасности банка». Наш новый высокотехнологичный сервис помогает клиентам сразу же распознать мошенника и не реагировать на его просьбы. Пользуясь случаем, хочу ещё раз напомнить, что никому, даже сотруднику банка, нельзя сообщать конфиденциальную информацию: номер карты, коды из смс, трёхзначный код с обратной стороны банковской карты. Передавая эти данные другим лицам, вы фактически предоставляете им доступ к своим деньгам: это всё равно что дать вору ключ от своей квартиры», - отметил Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка. 

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