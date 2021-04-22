Гараж с автомобилями сгорел в Волгоградской области

Происшествия 22.04.2021 09:26
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22.04.2021 09:26
Гараж с двумя автомобилями сгорел ночью в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в переулке Луговом поступило на пульт оперативного дежурного в 03:19. Гараж горел по всей площади. Внутри огнем были объяты и две иномарки - "Subaru Impreza" 2013 года выпуска и "Chevrolet Cruze" 2000 года выпуска. Пожарные потушили огонь за 16 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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