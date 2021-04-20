В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток





Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал координатора местного штаба Алексея Навального на 25 суток. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Евгений Кочегин обвинялся в совершении административного правонарушения по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Судом установлено, что Кочегин, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 19 апреля призывал в интернете к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Сам Кочегин вину не признал.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.