В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток

Общество 20.04.2021 15:27
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20.04.2021 15:27
Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал координатора местного штаба Алексея Навального на 25 суток. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Евгений Кочегин обвинялся в совершении административного правонарушения по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Судом установлено, что Кочегин, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 19 апреля призывал в интернете к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Сам Кочегин вину не признал.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что Евгений Кочегин стал координатором штаба Навального в Волгограде в октябре 2018 года, придя на смену Алексею Волкову. Последнего привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в рамках дела о разукрашенной в соцсетях в зеленый цвет фигуре Родины-матери.
Ранее Кочегин был исключен из ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Также известно, что он уклонялся от службы в армии. В конце марта текущего года Центральный районный суд отказал в удовлетворении требований Евгения Кочегина об оспаривании решения призывной комиссии о его призыве на альтернативную службу. Тогда сообщалось, что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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