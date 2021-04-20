Насильнику-педофилу из Волгограда почти в два раза увеличили срок в тюрьме

Расследования 20.04.2021 14:10
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20.04.2021 14:10
Прокуратура добилась ужесточения наказания 38-летнему жителю Краснооктябрьского района Волгограда Сергею Божко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в январе текущего года судом первой инстанции Божко был признан виновным по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц), за содеянное ему было назначено 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Надзорное ведомство не согласилось с таким приговором и оспорило его, требуя изменить квалификацию и ужесточить наказание.
Ранее на следствии мужчине инкриминировалось совершение двух эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ), развратных действий в отношении двух лиц (ч.3 ст.135 УК РФ).
Как следует из материалов уголовного дела, три эпизода противоправных действий совершены Божко летом 2019 года в общественных местах на территории Краснооктябрьского район Волгограда в отношении пяти малолетних детей. В то же время суд первой инстанции изменил квалификацию деяний, объединив одним составом - ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц).
Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, квалифицировав действия Божко согласно позиции государственного обвинения. За содеянное он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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