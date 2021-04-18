Происшествия

Два человека получили травмы в общественном транспорте в Волгограде

Происшествия 18.04.2021 10:53
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18.04.2021 10:53


Кондуктор и пассажир травмировались в общественном транспорте. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Дзержинском районе Волгограда около полудня 49-летний водитель, управляя пассажирским автобусом,  напротив дома №129 по пр-ту Жукова резко затормозил. Это привело к падению 67-летней кондуктора. В результате ДТП женщина  с травмами была доставлена в больницу.
В салоне маршрутки в этот же день травмировалась молодая девушка. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. За рулем микроавтобуса «Луидор» находился 64-летний водитель. Волгоградку тоже  госпитализировали. 

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