Два человека получили травмы в общественном транспорте в Волгограде





Кондуктор и пассажир травмировались в общественном транспорте. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Дзержинском районе Волгограда около полудня 49-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, напротив дома №129 по пр-ту Жукова резко затормозил. Это привело к падению 67-летней кондуктора. В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в больницу.

В салоне маршрутки в этот же день травмировалась молодая девушка. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. За рулем микроавтобуса «Луидор» находился 64-летний водитель. Волгоградку тоже госпитализировали.



