Ответственный за бизнес волгоградских депутатов в Красноармейском районе идет под суд

Расследования 16.04.2021 16:29
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16.04.2021 16:29
Перед судом предстанет 34-летний житель Волгограда по обвинению в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением в Красноармейском районе города. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина также обвиняется в особо крупном мошенничестве, фальсификации доказательств по гражданскому делу и подделке документов.
По информации "Высоты 102", фигурант уголовного дела является соучастником скандально известной аферы с автостраховками в Волгограде, в которой фигурируют также экс-депутаты Волгоградской городской думы – Алексей Зверев, Евгений Щур, Федор Литвиненко и Евгений Глазков.
Как сообщалось ранее, в конце 2015 года трое организаторов, ранее являвшихся депутатами Волгоградской гордумы, создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, осуществлявшими деятельность под видом коммерческих структур. Целью создания преступного сообщества являлось хищение денежных средств страховых компаний путем получения возмещения за фиктивные ДТП, в том числе посредством предоставления в суды подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях, а также несоответствующих действительности сведений о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.
Всего с сентября 2015 года по декабрь 2016 года участниками преступного сообщества был причинен ущерб страховым компаниям на сумму более 84 миллионов рублей.
Вину в содеянном обвиняемый не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматриваться Центральным районным судом Волгограда.
Всего в состав преступного сообщества входило более 450 членов преступных групп, материалы в отношении которых выделялись в отдельные производства и ранее были направлены в суд. В отношении большинства фигурантов в настоящее время постановлены обвинительные приговоры.
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