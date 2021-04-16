В Волгограде открывается сезон российских речных круизов

Общество 16.04.2021 15:05
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16.04.2021 15:05
18 апреля четырехпалубный теплоход-пансионат «Александр Суворов» отправится из города-героя Волгограда в Ростов-на-Дону. Этот круиз откроет сезон речного туризма в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по развитию туризма Волгоградской области, в 2021 году туристическая навигация на Нижней Волге открывается рано — 18 апреля, обычно движение пассажирских судов по Волге стартовало ближе к началу мая. Ряд российских туристических компаний в этом сезоне переориентировался на внутренний рынок, при этом туроператоры включают Волгоград в свои маршруты.
При этом впервые сезон круизных теплоходов открывается маршрутом из Волгограда. В 2020 году в Волгоградскую область, несмотря на пандемию, на теплоходах прибыли около 50 тысяч человек. В 2021 году планируется, что число заходов судов в город-герой увеличится, а турпоток может вырасти как минимум в два раза.
В 2021 году через регион будут курсировать 30 круизных теплоходов, тогда как в 2020-м волгоградский речпорт принял 24 подобных судна, каждое из которых заходило в город-герой от 3 до 20 раз за сезон.
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