Экономика

В Росии возобновились льготные автомобильные программы

Экономика 16.04.2021 13:17 Реклама
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16.04.2021 13:17 Реклама



В 2021 году в России будут возобновлены и продолжены программы государственной поддержки для покупки новых автомобилей определенными льготными категориями граждан. В этом году в автосалонах можно будет воспользоваться возможностями сразу трех госпрограмм автокредитования, которые расширены и улучшены с учетом сложной эпидемической ситуации в мире:
 «Семейный автомобиль» - для семей с несовершеннолетними детьми (один ребенок и более). Если у вас один и более несовершеннолетних малышей, вы можете купить авто со скидкой (нужен паспорт + водительские права). Владение машиной ранее или наличие ее в семье на момент участия в программе не учитывается.
 «Первый автомобиль» - для граждан РФ, которые до сих пор не владели авто и никогда не брали автокредитов (нужен паспорт + водительские права).
 Поддержка для медицинских работников — для официальных сотрудников федеральных, республиканских и региональных медицинских учреждений РФ (паспорт + водительское удостоверение + документы, подтверждающие факт официального трудоустройство в системе здравоохранения).
Участники перечисленных госпрограмм имеют право на покупку в кредит нового автомобиля Renault, который выпущен на российском заводе бренда после 1 декабря 2020 года и имеет стоимость до 1.500.000 рублей. В программах могут принять участие только граждане РФ с действующим водительским удостоверением, которые за последние три года не оформляли автокредит. 

Также продолжит работу программа господдержки автомобилистов при покупке нового автомобиля в trade-in[1]. Если у вас уже есть авто с пробегом в возрасте старше 6 лет, которым вы владели не менее 1 года, вы можете сдать его в trade-in[1]
Участники программы trade-in[1] 2021, как и участники других госпрограмм, имеют право приобрести новый автомобиль Renault стоимостью до 1.5 миллионов рублей, выпущенный в 2020 году на российских заводах бренда. После оценки старой машины, ее рыночная стоимость будет засчитана в сумму первоначального взноса, а государство предоставит скидку в 10%. 
По всем программам автокредитования с господдержкой гражданам предоставляется скидка в размере 10% от стоимости нового авто, которая вносится государством при уплате первоначального взноса.
Желающим воспользоваться льготными условиями покупки автомобиля следует поторопиться, так как в 2021 году государство выделяет на программы поддержки 8,87 миллиарда рублей. 
Записаться на тест-драйв в Волгограде можно у официального дилера Renault компании «Волга-Раст" по тел: +7 (8442) 55 15 55 или на сайте
 [1] trade-in - (англ.) это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар зачет стоимости нового, транслитерация Трейд-ин.


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