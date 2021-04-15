В Волгоградской области долги по зарплате составили почти 50 миллионов рублей

Общество 15.04.2021 21:05
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15.04.2021 21:05
Просроченная задолженность по зарплате в Волгоградской области составила по данным на 1 апреля 48,3 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по сравнению с предыдущим месяцем долг уменьшился на 3,2%. Волгоградская область среди регионов ЮФО находится на третьем месяце по объему накопленных перед работниками долгов. Самый высокий показатель в Ростовской области – 178 миллионов рублей, рост составил 55%, в Краснодарском крае – 67,5 миллиона рублей (снижение на 3,3%). В Южном федеральном округе только в Адыгее отсутствуют долги перед сотрудниками.
Между тем, сегодня гострудинспекция Волгоградской области отчиталась о погашении долга по зарплате перед 36 сотрудниками ООО «Стройэнергомонтаж» в размере более 800 тысяч рублей после вмешательства ведомства. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
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