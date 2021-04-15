Духовник патриарха Кирилла посетит храмы Волгограда, Камышина и Волжского

Общество 15.04.2021 10:11
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15.04.2021 10:11
Сегодня в Волгоградскую область прибывает духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, духовник Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин), сообщает ИА "Высота 102". По информации Волгоградской епархии РПЦ, с 15 по 18 апреля 89-летний старец посетит храмы Волгограда, Камышина и Волжского, будет участвовать в богослужениях.
Так, 16 апреля в 9.00 в Никольском кафедральном соборе Камышина с участием отца Илия состоится Божественная литургия Преждеосвященных Даров. 17 апреля отец Илий будет сослужить митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору за Божественной литургией в Казанском кафедральном соборе Волгограда (начало в 9:00), на всенощном бдении в Свято-Духовском мужском монастыре Волгограда (начало в 18:00) и 18 апреля за Божественной литургией в храме святого пророка Божия Илии в Волгограде (начало в 8:00).
Справка. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловского района Орловской области в благочестивой крестьянской семье. Его отец скончался в госпитале после боевого ранения в 1942 году, мать вырастила четверых детей одна.
В 1949 году закончил среднюю школу в родном селе. Служил в армии. В 1955-1958 годах обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове. По окончании учебы по распределению направлен в Камышин Волгоградской области, где он принял решение посвятить жизнь служению Церкви, поступил в духовную семинарию в Саратове.
После закрытия Саратовской семинарии в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. Во время обучения митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с именем Илиан в честь одного из сорока мучеников Севастийских. Тем же Преосвященным был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. В годы пребывания в Ленинградской епархии трудился на различных приходах. В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушания в течение десяти лет.
Решением Священного Синода от 3 марта 1976 года иеромонах Илиан вместе с четырьмя другими монахами был направлен нести иноческое послушание в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, где вместе с другими насельниками сумел сохранить в ней монашескую жизнь, поддержать связь обители с русским Православием и предотвратить закрытие монастыря. Нес послушание в скиту, скрытом в горных ущельях. Ему было также доверено духовничество в Пантелеимоновой обители.
В конце 1980 года был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Здесь принял постриг в великую схиму с именем Илий в честь другого Севастийского мученика. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. На Пасху 4 апреля 2010 года был возведен в сан схиархимандрита.
Фото с сайта Волгоградской епархии РПЦ
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