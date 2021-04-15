



Ряд продуктов вновь подорожал в Волгоградской области на прошлой неделе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, цены на рис выросли на 0,59% (49,61 рубля за кг), на гречку – на 1,72% (80 рублей за кг). Еще дороже стали яйца, стоимость которых увеличивается все последние недели – на 2,27% (82,74 рубля за десяток). На 0,77% подросла стоимость сахара – теперь средняя цена этого продукта составила 46 рублей за килограмм и достигла, наконец, предельного показателя, установленного правительством РФ, - 46 рублей.

Больше всего подорожали в регионе овощи. Так, цена на картофель увеличилась на 4,28% (35,82 рубля за кг), на лук – на 3,09% (26,69 рублей за кг), на морковь – на 2,45% (37,98 рублей за кг). Растительное масло при этом чуть подешевело – на 0,74%, однако средняя цена на этот продукт по-прежнему выше фиксированной – 113,21 рубля вместо 110 рублей.

Напомним, не так давно в правительстве РФ заявили о намерении мониторить цены на основные продукты питания – соответствующие поручения даны министерствам и ФАС РФ. Однако наблюдение за ценами, как видно, не мешает их росту. О намерении повысить цену на свою продукцию периодически заявляют российские производители. Например, накануне, о предстоящем подорожании на сладости предупредили кондитеры.



