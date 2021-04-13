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Апарт-отель «Каланча»: жилье нового формата в самом сердце Волгограда

Реклама 13.04.2021 18:22
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13.04.2021 18:22


Стартовали продажи видовых апартаментов первого в Волгограде апарт-отеля «Каланча», расположенного на месте легендарной гостиницы «Октябрьская» в Центральном районе. Обновленное здание находится возле первой пожарной каланчи Царицына — памятника архитектуры XIX века, сообщает ИА «Высота 102».



Современный подход к планировке
На нулевом и первом этажах «Каланчи» находятся помещения для бизнеса площадью от 6 до 136 квадратных метров. Непосредственно апартаменты площадью от 17 до 58 квадратных метров расположены со второго по четвертый этажи. Для удобства в здании находится высокоскоростной лифт. Планировку своих «квадратов» собственник определит сам — где разместить ванную, кухню и зону отдыха.


Шаговая доступность и развитая инфраструктура
Апартаменты в апарт-отеле «Каланча» идеально подойдут для молодой семьи, амбициозной пары или начинающего бизнесмена: огороженная охраняемая территория и собственная парковка, в нескольких минутах ходьбы — транспортная развязка, супермаркеты, детский сад и школа, места для прогулок и досуга, кафе и рестораны на любой вкус.
Выгодные условия
Приобрести уникальное жилье будущие владельцы могут  уже сейчас. Продажи площадей уже стартовали, условия покупки максимально выгодные — например, при оформлении ипотеки ежемесячный платеж составит всего 12 700 рублей.

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