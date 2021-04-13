Волжские приставы незаконно лишили пенсионных накоплений тезку должника из Московской области





Жителю Московской области вернули 370 тысяч рублей, незаконно списанных с его счета из-за ошибки судебных приставов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка была проведена прокуратурой Волжского после обращения жителя столичного региона.

Как следует из материалов, в Волжском городском отделе судебных приставов №2 УФССП России по Волгоградской области находятся на исполнении производства о взыскании с 62-летнего местного жителя более 500 тысяч рублей в пользу кредитных организаций.

В ходе сбора данных об имущественном положении должника судебным приставом-исполнителем в запросах, адресованных в уполномоченные органы и организации, не был указан ряд идентифицирующих признаков (место рождения, ИНН, СНИЛС и т.д.).

В этой связи одним из банковских учреждений были предоставлены сведения о наличии денег на счете полного тезки должника, который проживает в Московской области. При этом у мужчин полностью совпадали анкетные данные за исключением места рождения.

Впоследствии со счета жителя Московской области было перечислено в пользу кредитной организации для погашения долга жителя Волгоградской области более 370 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства УФССП России по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. Во исполнение требований прокуратуры судебным приставом в адрес взыскателей направлены требования о возврате необоснованно удержанных денежных средств.

По итогам рассмотрения требований на счет жителя Московской области возвращено 370 тысяч рублей, которые, кстати, являлись частью его пенсионных накоплений.

В настоящее время работа судебного пристава-исполнителя скорректирована, удержания производятся с фактического должника - жителя Волжского, уточнили в прокуратуре.



