Волжские приставы незаконно лишили пенсионных накоплений тезку должника из Московской области

Общество 13.04.2021 15:43
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13.04.2021 15:43
Жителю Московской области вернули 370 тысяч рублей, незаконно списанных с его счета из-за ошибки судебных приставов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка была проведена прокуратурой Волжского после обращения жителя столичного региона.
Как следует из материалов, в Волжском городском отделе судебных приставов №2 УФССП России по Волгоградской области находятся на исполнении производства о взыскании с 62-летнего местного жителя более 500 тысяч рублей в пользу кредитных организаций.
В ходе сбора данных об имущественном положении должника судебным приставом-исполнителем в запросах, адресованных в уполномоченные органы и организации, не был указан ряд идентифицирующих признаков (место рождения, ИНН, СНИЛС и т.д.).
В этой связи одним из банковских учреждений были предоставлены сведения о наличии денег на счете полного тезки должника, который проживает в Московской области. При этом у мужчин полностью совпадали анкетные данные за исключением места рождения.
Впоследствии со счета жителя Московской области было перечислено в пользу кредитной организации для погашения долга жителя Волгоградской области более 370 тысяч рублей.
По результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства УФССП России по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. Во исполнение требований прокуратуры судебным приставом в адрес взыскателей направлены требования о возврате необоснованно удержанных денежных средств.
По итогам рассмотрения требований на счет жителя Московской области возвращено 370 тысяч рублей, которые, кстати, являлись частью его пенсионных накоплений.
В настоящее время работа судебного пристава-исполнителя скорректирована, удержания производятся с фактического должника - жителя Волжского, уточнили в прокуратуре.
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