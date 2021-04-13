Банк «Открытие» увеличивает ставки по вкладам в рублях

Экономика 13.04.2021 13:58
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13.04.2021 13:58
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 5% годовых при получении процентов в конце срока (по вкладу «Весенний»).
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 4.3% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.5%).
Также на 0,2-0,25 п.п. увеличены процентные ставки по вкладам «Надежный», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход».
Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Подробности на сайте.
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