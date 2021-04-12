Без сенсаций: волгоградский «Ротор» в Москве проиграл ЦСКА - 0:2

Сегодняшний матч «Ротора» и московского ЦСКА закончился поражением волгоградцев – 0:2. Как сообщает ИА «Высота 102», игра в рамках 25-ого тура прошла по ожидаемому и предсказуемому сценарию. Армейцы на правах хозяев сразу захватили инициативу и уже на третьей минуте создали опасный момент, когда мяч попал в перекладину ворот волгоградского клуба. После этого гости на несколько минут взяли мяч под свой контроль, но к острым ситуациям это не привело. В дальнейшем игроки ЦСКА продолжили оказывать давление на противника, что в итоге закончилось взятием ворот «Ротора» в самом конце первой половины матча из-за грубой ошибки вратаря волгоградцев Чондрича.

В начале второго тайма футболисты ЦСКА продолжили атаковать ворота «Ротора» и сразу едва не забили гол. В этой ситуации вратарь волгоградской команды оказался на высоте. Гости тем временем продолжали играть от обороны, но излюбленная тактика волгоградских футболистов не спасла их от пропущенного мяча на 72-ой минуте. После этого игроки «Ротора» предприняли несколько попыток приблизиться к воротам хозяев поля, следствием чего стал удар в штангу противника от волгоградского футболиста Ильи Жигулева. Но он не завершился голом. И «Ротор» окончательно лишился шанса забить хотя бы гол престижа.

Сейчас «Ротор» находится на 14-ой позиции в турнирной таблице. Хуже ситуация только у «Уфы» и «Тамбова», которые располагаются, соответственно, на 15-ом и 16-ом местах.