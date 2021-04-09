Энергетиков заставили разобраться со светодискотекой в квартирах волгоградцев

Управляющую и энергоснабжающую компании принудили проверить состояние электросетей в доме , в котором практически не было света 12 дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской администрации, департамент жилищно-коммунального хозяйства отреагировал на запрос жительницы дома Елены Набиевой. Профильные органы направили поручение энергетикам провести проверку состояния внешних электросетей. А УК должна будет удостовериться в надлежащей работе внутридомовых линий. В результате диагностики будет выявлена причина неполадок с энергоснабжением многоэтажки. После публикации материала на сайте информагентства, Елена Набиева сообщила, что аварийные службы наконец приступили к устранению сбоев в работе электросетей.