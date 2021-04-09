Энергетиков заставили разобраться со светодискотекой в квартирах волгоградцев

Общество 09.04.2021 21:17
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09.04.2021 21:17
Управляющую и энергоснабжающую компании принудили проверить состояние электросетей в доме, в котором практически не было света 12 дней. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской администрации, департамент жилищно-коммунального хозяйства отреагировал на запрос жительницы дома Елены Набиевой. Профильные органы направили поручение энергетикам провести проверку состояния внешних электросетей. А УК должна будет удостовериться в надлежащей работе внутридомовых линий. В результате диагностики будет выявлена причина неполадок с энергоснабжением многоэтажки. После публикации материала на сайте информагентства, Елена Набиева сообщила, что аварийные службы наконец приступили к устранению сбоев в работе электросетей.
Напомним, жители дома 3А поселка Веселой балки 12 дней жили в полумраке из-за аварии на электрокабеле. Люди не могли пользоваться стиральной машиной, зарядкой для телефона и даже элементарно согреть чайник. Свет в комнатах постоянно мигал, как на дискотеке. Жители звонили в ресурсоснабжающую и управляющую компании, но все их просьбы были проигнорированы.
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