«Космический» лицей Волгограда размножил Гагарина

Общество 09.04.2021 16:03
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09.04.2021 16:03
К 60-летию полета первого человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, подготовился волгоградский лицей №5 имени Ю.А. Гагарина. Как сообщает ИА "Высота 102", к предстоящему празднеству все окна лицея украсили портретами легендарного советского космонавта, а также бумажными звездами, планетами Солнечной системы и космическими кораблями.
Сейчас из каждого окна этого общеобразовательного учреждения, которые выходят на улицу Мира, волгоградцам улыбается летчик-космонавт Юрий Гагарин.
Справка. Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Ракета-носитель "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин, была запущена с космодрома Байконур, расположенного в Кызыл-Ординской области Казахстана. Юрий Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут (108 минут).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос был установлен праздник - День космонавтики. В России он отмечается ежегодно 12 апреля. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.
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