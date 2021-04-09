«Космический» лицей Волгограда размножил Гагарина





К 60-летию полета первого человека в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, подготовился волгоградский лицей №5 имени Ю.А. Гагарина. Как сообщает ИА "Высота 102", к предстоящему празднеству все окна лицея украсили портретами легендарного советского космонавта, а также бумажными звездами, планетами Солнечной системы и космическими кораблями.





Сейчас из каждого окна этого общеобразовательного учреждения, которые выходят на улицу Мира, волгоградцам улыбается летчик-космонавт Юрий Гагарин.









Справка. Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Ракета-носитель "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин, была запущена с космодрома Байконур, расположенного в Кызыл-Ординской области Казахстана. Юрий Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут (108 минут).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос был установлен праздник - День космонавтики. В России он отмечается ежегодно 12 апреля. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.



