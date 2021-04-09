Общество

Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производства

Общество 09.04.2021 10:22
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09.04.2021 10:22


Молочная продукция из Приморского края, произведенная ООО "МИЛК-ЭКО", попала в "черный список" Роспотребнадзора. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении, предпринимателям, юридическим лицам и рядовым гражданам в случае выявления факта реализации такой продукции необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области для принятия мер реагирования.
Установлено, что молокоперерабатывающее предприятие ООО "МИЛК-ЭКО" (Приморский край, Надеждинский район, пос. Тавричанка, ул. Лазо,8) является предприятием-"фантомом", так как по указанному адресу не располагается, производственную деятельность не осуществляет. По вышеуказанному адресу находится жилой дом барачного типа. Помещения для производства пищевой продукции отсутствуют. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю направлены материалы в правоохранительные органы края для принятия мер в рамках имеющихся полномочий по прекращению незаконных действий лиц, осуществляющих оборот и производство фальсифицированной молочной продукции.
Напомним, что в конце января текущего года ведомство распространяло аналогичную информацию в отношении продукции ООО "Русская фабрика вкуса" (Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Васинова, 45). Выездная проверка показала, что это предприятие производственную деятельность не осуществляет. По указанному адресу находится одноэтажный деревянный жилой дом, помещения для производства пищевой продукции отсутствуют.

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