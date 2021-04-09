Общество 09.04.2021 10:22
0
09.04.2021 10:22
Молочная продукция из Приморского края, произведенная ООО "МИЛК-ЭКО", попала в "черный список" Роспотребнадзора. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении, предпринимателям, юридическим лицам и рядовым гражданам в случае выявления факта реализации такой продукции необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области для принятия мер реагирования.
Установлено, что молокоперерабатывающее предприятие ООО "МИЛК-ЭКО" (Приморский край, Надеждинский район, пос. Тавричанка, ул. Лазо,8) является предприятием-"фантомом", так как по указанному адресу не располагается, производственную деятельность не осуществляет. По вышеуказанному адресу находится жилой дом барачного типа. Помещения для производства пищевой продукции отсутствуют. Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю направлены материалы в правоохранительные органы края для принятия мер в рамках имеющихся полномочий по прекращению незаконных действий лиц, осуществляющих оборот и производство фальсифицированной молочной продукции.
Напомним, что в конце января текущего года ведомство распространяло аналогичную информацию в отношении продукции ООО "Русская фабрика вкуса" (Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Васинова, 45). Выездная проверка показала, что это предприятие производственную деятельность не осуществляет. По указанному адресу находится одноэтажный деревянный жилой дом, помещения для производства пищевой продукции отсутствуют.
Реклама
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населения09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в Волгограде09.04.2021 08:51
Общество 09.04.2021 08:51
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые ели08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавируса08.04.2021 13:45
Общество 08.04.2021 13:45
Нерадивого подрядчика отстранили от благоустройства улицы Титова в Волгограде08.04.2021 11:41
Общество 08.04.2021 11:41
В Волгоградской области к Пасхе дорожают яйца08.04.2021 08:25
Общество 08.04.2021 08:25
Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе «Fragment art club»07.04.2021 21:01
Общество 07.04.2021 21:01
Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-507.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставку07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрации07.04.2021 17:49
Общество 07.04.2021 17:49
ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн07.04.2021 16:04
Общество 07.04.2021 16:04
В Волгограде ищут кашевара для победного пира07.04.2021 15:51
Общество 07.04.2021 15:51
Реклама