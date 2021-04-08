«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов

Общество 08.04.2021 15:22
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08.04.2021 15:22
После выхода материала о проделанной работе управляющей компанией «Новый дом», неизвестные вредители стали портить общее имущество многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда. Так, нарушители облили машинным маслом два подъезда многоквартирных домов в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в УК ООО «Новый дом», первый инцидент произошел в многоэтажке по улице Фадеева, 65. Жильцы увидели, что с 1-го по 5-ый этажи лестничные пролеты и стены щедро политы густой и липкой жидкостью.
Рядом с квартирами были разбросаны листовки с ложной информацией, порочащей деловую репутацию ООО «Новый дом», и с призывом не оплачивать содержание общего имущества.
Собственники квартир известили о произошедшем свою УК – ООО «Новый дом».
«Подписанные листовки были обезличены, но мы предполагаем, что их изготовили сотрудники прежней управляющей компании», – считает заместитель директора ООО «Новый дом» Виктор Ткаченко.
Уборщицам многоквартирного дома пришлось здорово потрудиться, чтобы очистить подъезды, облитые машинным маслом. По словам Виктора Ткаченко, позже они поймали за распространением данных листовок в других домах сотрудников прежней управляющей компании, от услуг которой жители отказались.
ООО «Новый дом» приступило к обслуживанию домов в Красноармейском районе с 1 января 2021 года. Новая эксплуатирующая компания привела в порядок грязные подъезды, восстановила остекление и освещение, устранила протечки крыш многоквартирных домов, расположенных на улицах Куйбышева, Лазоревая, Героев Малой Земли и др.
Недавно неприятный «масляный» инцидент произошел и в подъезде дома №8 на улице 50 лет Октября, которым также управляет УК «Новый дом». Управляющая компания написала заявление в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и всех обстоятельств произошедшего.
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