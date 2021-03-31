УК «Новый дом»: жители благодарят нас за профессионализм и качество

Общество 31.03.2021 08:36
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31.03.2021 08:36
Управляющая организация ООО «Новый дом» оказывает услуги по эксплуатации и содержанию жилой и нежилой недвижимости. Главным принципом работы компании – профессионализм.
За короткое время УК «Новый дом» удалось проделать огромный объём работ по приведению обслуживаемых домов в надлежащее состояние, а именно: отмыть подъезды, убрать заброшенные придомовые территории, частично заменить трубопровод, канализационные выпуски, произвести опиловку аварийных деревьев, восстановили освещение и остекление в подъездах жилых многоквартирных домов, восстановили отопление и подачу горячего водоснабжения и т.п.
Напомним, многоквартирные дома в Красноармейском районе Волгограда достались ООО «Новый дом» от прежних управляющих компаний – ООО «Жилконтроль», ООО УК «ЭУ-67», ООО УК «ЭУ-20», ООО «Южная управляющая компания». Дома находились в неудовлетворительном состоянии: грязные подъезды, отсутствие остекления, заброшенные прилегающие территории, текущие кровли, прогнившие технические коммуникации в аварийном состоянии.
Вопросы, которые копились годами, успешно решает УК «Новый дом». Жители благодарят свою компанию за всестороннюю помощь, профессионализм и качество.
«Жители многоквартирного дома № 47А по ул. Куйбышева объявили благодарность слесарям управляющей компании за восстановление подачи горячего водоснабжения надлежащего качества, которую 20 лет никто не мог сделать, – поделился с ИА «Высота 102» директор УК «Новый дом» Виталий Стеценко. –Жители многоквартирных домов по ул. Лазоревая, д.223, ул. Куйбышева, д.47, д.47А объявили благодарность дворникам управляющей компании за уборку придомовых территорий, на протяжении долгого времени уборка этих территорий не проводилась.
Жители домов по ул. Героев Малой Земли, д.51, д.55 выразили благодарность работникам управляющей компании ООО «Новый дом» за быстрое реагирование и устранение проблем с отоплением и горячим водоснабжением. Особое восхищение вызывают подъезды, которые стали чистыми и уютными».
Высшая оценка повседневной работы «Нового дома» – это комфортное проживание жителей обслуживаемых многоквартирных домах.
У компании есть все необходимое для качественного обслуживания многоквартирных домов и нежилых помещений: материально-техническая база и штат сотрудников, способных решать проблемы любой сложности.
«Сегодня ООО «Новый дом» – одна из самых динамично развивающихся управляющих компаний в городе Волгограде. Мы уверены, что управление многоквартирным домом – это создание благоприятных и безопасных условий проживания, обеспечение сохранности и надлежащего состояния общего имущества собственников помещений, бесперебойного функционирования всех его систем», – отметил В. Стеценко.
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