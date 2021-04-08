Завалившаяся на бок бетономешалка зацементировала Третью продольную в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 08.04.2021 14:26
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08.04.2021 14:26
В Волгограде в района съезда с моста на Третьей продольной магистрали, ведущего в сторону «шайбы», перевернулась бетономешалка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП разлит цемент, к счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, КАМАЗ с бетономешалкой под управлением 36-летнего водителя двигался со стороны Дзержинского в сторону Краснооктябрьского районов. Как потом пояснил водитель, его КАМАЗ "подрезала" другая машина, из-за чего он и совершил неудачный маневр, в результате чего бетономешалка перевернулась.
Движение пока осуществляется по одной полосе. На месте работают два экипажа ГАИБДД для организации движения на данном участке. Ожидается прибытие спецтехники для подъема перевернувшегося транспортного средства.
Фото Алексея Завьялова, пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, видео Владислава Рудницкого.
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