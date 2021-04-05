ВТБ снижает ставку по кредитам наличными

Экономика 05.04.2021 11:55 Новости компаний
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05.04.2021 11:55 Новости компаний
С 5 апреля ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п.п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы, а под 5% - при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении ВТБ Онлайн (второе предложение действует до 30 апреля 2021 года).
«ВТБ готов запускать сезонные предложения с улучшенными условиями даже после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас наши клиенты могут решить свои финансовые вопросы по одной из выгодных ставок на рынке. А для тех заемщиков, которые особенно ценят удобство оформления кредита продолжает действовать дисконт за подачу заявки дистанционно – на сайте или в мобильном приложении. Цифровизация розничного бизнеса – наша стратегическая задача. Сегодня уже каждый третий клиент оформляет кредит в цифровых каналах, и мы намерены продолжать наращивать эту долю, повышая привлекательность кредитов нашего банка», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.
Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.
Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения. За два первых месяца 2021 года клиенты ВТБ оформили более 204 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 186 млрд рублей. Объем выдач более чем в 1,5 раза превышает результат января и февраля прошлого года. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 трлн рублей (рост с начала года на 3,6%).
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