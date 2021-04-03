Происшествия 03.04.2021 09:58
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03.04.2021 09:58
Во Фроловском районе госпитализировали 47-летнего мужчину после ночного ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 03-45 час. водитель мотоцикла с коляской на 69 км. автодороги «Фролово-Даниловка» не справился с управлением, в результате транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось. Водитель получил травмы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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