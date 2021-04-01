В Волгограде закрыли пекарню за нарушение антиковидных мер





Деятельность пекарни ООО "БАЯЗЕТ" в Кировском районе Волгограда приостановлена сроком на 51 сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, такое решение принял Кировский районный суд по административному делу, возбужденному по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в пекарне, расположенной по адресу ул. Военный городок, 10/2, нарушаются санитарно-эпидемиологические требования. Так, для проведения дезинфекции применяется средство, не предназначенное для обеззараживания при вирусных инфекциях; помещение не оборудовано раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. Постановление вступило в законную силу.



