



В Волгоградской области еще пять человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, список жертв пандемии пополнила 35-летняя жительница Камышина. За медицинской помощью она обратилась спустя четыре дня после появления первых признаков недомогания и была госпитализирована в городскую больницу №1. У женщины при жизни были диагностированы хронические заболевания кроветворной, мочевыделительной систем, также у нее имелись вирусные заболевания. Не смогли спасти врачи также 59-летнего и 80-летнего волгоградцев, 67-летнего волжанина и 79-летнюю женщину, проживавшую в Волжском. Всего в регионе уже 955 человек умерли от коронавируса.

Между тем, уровень распространения опасной инфекции в Волгоградской области по-прежнему снижается. За минувшие сутки зафиксировано 111 новых случаев заболевания ковидом. При этом, например, в Волжском впервые за последние месяцы не выявлено ни одного заболевшего за прошедший день.



