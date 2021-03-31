Общество 31.03.2021 16:31
0
31.03.2021 16:31
В Волгоградской области еще пять человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, список жертв пандемии пополнила 35-летняя жительница Камышина. За медицинской помощью она обратилась спустя четыре дня после появления первых признаков недомогания и была госпитализирована в городскую больницу №1. У женщины при жизни были диагностированы хронические заболевания кроветворной, мочевыделительной систем, также у нее имелись вирусные заболевания. Не смогли спасти врачи также 59-летнего и 80-летнего волгоградцев, 67-летнего волжанина и 79-летнюю женщину, проживавшую в Волжском. Всего в регионе уже 955 человек умерли от коронавируса.
Между тем, уровень распространения опасной инфекции в Волгоградской области по-прежнему снижается. За минувшие сутки зафиксировано 111 новых случаев заболевания ковидом. При этом, например, в Волжском впервые за последние месяцы не выявлено ни одного заболевшего за прошедший день.
Реклама
«Невыносимо больно»: в Волгограде инвалид два года провел в заточении из-за отсутствия пандуса31.03.2021 21:11
Общество 31.03.2021 21:11
В Михайловке Волгоградской области нашли замену осужденному мэру31.03.2021 16:58
Общество 31.03.2021 16:58
«MetalCup. Устойчивое развитие»: волгоградские студенты продемонстрировали свои способности31.03.2021 16:29
Общество 31.03.2021 16:29
Роспотребнадзор отчитался о расследовании вспышек инфекции в детских учреждениях Волгоградской области31.03.2021 15:41
Общество 31.03.2021 15:41
Координатору штаба Навального в Волгограде светит армия31.03.2021 15:24
Общество 31.03.2021 15:24
В Волгоградской области опасная болезнь поражает коров и овец31.03.2021 14:03
Общество 31.03.2021 14:03
После скандала на крыше элитной многоэтажки в Волгограде демонтируют плитку31.03.2021 12:29
Общество 31.03.2021 12:29
Прокурор Волгоградской области выслушает проблемы жителей Заволжья31.03.2021 12:03
Общество 31.03.2021 12:03
В трех реках Волгоградской области резко поднялась вода31.03.2021 09:37
Общество 31.03.2021 09:37
УК «Новый дом»: жители благодарят нас за профессионализм и качество31.03.2021 08:36
Общество 31.03.2021 08:36
Волгоградец продавал на дороге опасную незамерзайку31.03.2021 08:14
Общество 31.03.2021 08:14
В Волгограде на остров Сарпинский отправили еще один речной трамвай30.03.2021 18:48
Общество 30.03.2021 18:48
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась до уровня сентября30.03.2021 15:49
Общество 30.03.2021 15:49
С помощью эквайринга Сбербанка можно оплатить проезд банковской картой на межмуниципальных маршрутах общественного транспорта региона30.03.2021 14:51
Общество 30.03.2021 14:51
Уволившийся мэр города Волгоградской области устроился на новую работу30.03.2021 14:29
Общество 30.03.2021 14:29
Реклама