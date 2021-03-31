Общество

Молодая женщина с букетом заболеваний умерла от ковида в Волгоградской области

Общество 31.03.2021 16:31
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31.03.2021 16:31


В Волгоградской области еще пять человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, список жертв пандемии пополнила 35-летняя жительница Камышина. За медицинской помощью она обратилась спустя четыре дня после появления первых признаков недомогания и была госпитализирована в городскую больницу №1. У женщины при жизни были диагностированы хронические заболевания кроветворной, мочевыделительной систем, также у нее имелись вирусные заболевания. Не смогли спасти врачи также  59-летнего  и 80-летнего волгоградцев, 67-летнего волжанина и 79-летнюю женщину, проживавшую в Волжском. Всего в регионе уже 955 человек умерли от коронавируса. 
Между тем, уровень распространения опасной инфекции  в Волгоградской области по-прежнему снижается. За минувшие сутки зафиксировано 111 новых случаев заболевания ковидом. При этом, например, в Волжском впервые за последние месяцы не выявлено ни одного заболевшего за прошедший день. 

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