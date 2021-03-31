В трех реках Волгоградской области резко поднялась вода





В реках Иловля и Бузулук Волгоградской области поднялся уровень воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре России, эти водные артерии указываются ведомством в списке рек, где рост уровня воды составил от 22 до 100 сантиметров за сутки. Кроме того, повышение уровня воды – до 68 сантиметров за сутки – наблюдалось на Дону около станицы Новогригорьевская. Это было связано с образованием затора льда.

Между тем, держат в напряжении жителей Волгоградской области и маленькие речки. Так, на днях неожиданно разлилась река Щелкан в Жирновском районе. К счастью, уровень воды быстро упал, однако жители Кленовского сельского поселения волновались, что от разлива пострадает мост, и они окажутся отрезанными от «большой земли».

А вот ситуация на Хопре пока не вызывает опасений. Рост уровня воды здесь составляет около 10 сантиметров за сутки. Сейчас уровень воды достиг 130 сантиметров. Это меньше среднего показателя за последние годы, который сложился на отметке 234 сантиметров.

Ранее, напомним, в администрации Волгоградской области обсудили подготовку к пропуску весеннего половодья. Отмечалось, что в случае неблагоприятного развития весеннего половодья существует вероятность подтопления территорий Жирновского, Еланского, Руднянского, Киквидзенского, Новониколаевского, Урюпинского районов, городов Урюпинск и Фролово, вследствие чего могут возникнуть чрезвычайные ситуации, как уже неоднократно случалось ранее. В последний раз — в 2018 году.



