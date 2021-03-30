Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась до уровня сентября

Общество 30.03.2021 15:49
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30.03.2021 15:49
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе. Напомним, примерно такие цифры фиксировались в конце сентября прошлого года. Вылечились от инфекции 113 человек. Однако по-прежнему каждый день приносит нерадостные вести о новых смертях. Так, за минувшие сутки стало известно еще о пяти скончавшихся от ковида. В списке жертв пандемии – 50-летний волгоградец, 67-летняя жительница Фроловского района, 59-летняя женщина из Городищенского района, 55-летний мужчина из Урюпинского района и 71-летняя пенсионерка из Суровикинского района. Всего в регионе уже 950 человек не пережили инфекцию.
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